La Fiscalia accepta la llibertat dels exjugadors de l'Arandina

La Fiscalia de Burgos va traslladar al Jutjat de Primera Instància d'Aranda de Duero un escrit en el qual no s'oposa a la posada en llibertat dels tres exjugadors de l'Arandina C.F. que es troben a la presó des del 13 de desembre passat per suposadament haver abusat sexualment d'una menor a l'habitatge en el qual residien.

D'aquesta manera, el ministeri fiscal va canviar el criteri mantingut fins ara i considera que ha desaparegut el risc d'«ocultació, alteració o destrucció» de proves rellevants, que era un dels fonaments de la presó provisional, atès que aquestes proves ja consten com a practicades. D'aquesta manera, el ministeri fiscal aposta per adoptar mesures com la prohibició que els tres jugadors puguin apropar-se a la menor.