El Govern danès prohibirà l'ús del burka i el nicab a llocs públics

El Govern de Dinamarca ha anunciat un pla per multar les persones que es cobreixin la cara en públic, en línia amb les mesures que ja han estat adoptades per altres països com França i que impliquen la il·legalització de vels integrals com el burka i el nicab. «Portar la cara tapada quan et trobes amb algú a llocs públics és incompatible amb els valors de la societat danesa i el respecte a la comunitat», va argumentar el ministre de Justícia danès, Soren Pape Poulsen. «Amb la prohibició, dibuixem una línia i establim que aquí, a Dinamarca, demostrem la confiança i el respecte al proïsme veient-nos les cares», va afegir el ministre, membre del Partit Popular. La mesura, que implicaria l'adopció de multes de fins a 1.300 euros en el cas de faltes reiterades, no té data d'implantació. Els tres partits que governen han manifestat la disposició de presentar la llei a l'octubre.