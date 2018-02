El servei ferroviari entre Lleó i Astúries, interromput pel temporal de neu

El servei ferroviari de la línia que connecta Lleó i Astúries va haver de ser interromput durant diverses hores com a conseqüència de les condicions meteorològiques adverses, així com es van produir retards a les línies del TAV entre Madrid i Barcelona. El servei a la línia Lleó-Oviedo continuava a l'hora de tancar aquesta edició interromput entre les localitats de Santibáñez i Puente de los Fierros per l'acumulació de neu, més de 70 centímetres sobre el carril, al Puerto de Pajares. Es va establir un pla de transport alternatiu per carretera entre Lleó i Gijón per als trens afectats.

En aquesta línia, Adif va mobilitzar locomotores amb llevaneus acoblades per realitzar passades i evitar la compactació de la neu. També van participar brigades de manteniment d'infraestructures per a la neteja de canvis o aclarir la via davant la possible caiguda d'arbres o branques.

A més, els trens que circulaven per les vies d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona van patir retards per limitacions de velocitat a diversos trams del recorregut per les condicions climatològiques adverses, el que va provocar retards mitjans en la circulació d'uns 25 minuts.

Igualment, es va suspendre el trànsit a la línia d'ample convencional Madrid-Segòvia entre les estacions de Tablada i El Espinar. Renfe va establir un Pla Alternatiu de Transport per carretera entre Cercedilla i Segòvia. La circulació a la línia C9 del nucli de Rodalies de Madrid també va haver de ser interrompuda entre les estacions de Puerto de Navacerrada i Cotos.

La neu i el gel van afectar un total de 185 carreteres, especialment del nord i del nord-est peninsular. Un total de 74 romanien tallades a la circulació a l'hora de tancar aquesta edició i a altres 115 era obligatori l'ús de cadenes o pneumàtics d'hivern.



Autonomies afectades

La meitat nord peninsular va ser la zona més afectada per la neu caiguda, especialment les comunitats de Castella i Lleó, Astúries i Cantàbria, així com Aragó, Catalunya i el País Valencià, comunitats per on es va estendre el temporal.