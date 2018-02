Trump posa l'acord migratori per davant de la nova pròrroga pressupostària

El president dels Estats Units, Donald Trump, va posar per davant el tancament d'un nou acord migratori a les negociacions amb les que els congressistes intenten pactar una nova pròrroga pressupostària abans de demà, fins al punt que va suggerir que li «encantaria» que hi hagués un «tancament» de Govern si amb això s'imposen més límits a la immigració. «Si no canviem la legislació, ens desfem dels buits legals pels quals els assassins arriben al nostre país i segueixen matant (...). Si no canviem això, tindrem un tancament i al país li valdrà la pena», va afirmar Trump, durant una trobada centrada en qüestions migratòries i la lluita contra la Mara Salvatrucha. «M'encantaria veure un 'tancament' si no ens encarreguem d'aquestes coses», va afegir el president nord-americà, que va acusar els demòcrates de «no voler seguretat» per al país.

El Govern federal ja es va quedar sense fons per als serveis essencials el passat gener, fet que va derivar en una paràlisi de tres dies que es va resoldre amb un acord parcial per ampliar els plans pressupostaris fins demà. A només dos dies del termini límit, persistien els dubtes sobre si republicans i demòcrates seran capaços d'arribar a un nou acord per resoldre la situació.