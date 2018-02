Cs abandona el Pacte per la Justícia perquè pensa que PP i PSOE volen «controlar-la»

El portaveu de Ciutadans a la Comissió de Justícia del Congrés, Nacho Prendes, va afirmar que el seu grup no assistirà a més reunions de la subcomissió que prepara el Pacte per la Justícia perquè considera que el PP i el PSOE volen mantenir el sistema vigent per «seguir controlant-la». «Cs no estarà en un pacte ni seguirà reunint-se en aquesta subcomissió quan el que es busca no és un pacte per despolititzar la Justícia sinó un pacte contra la Justícia», va assenyañar després de participar en la reunió de la Mesa i Portaveus de la Comissió de Justícia. El Pacte de la Justícia ja va perdre al desembre Units Podem, que va abandonar la subcomissió en considerar que els dos grans partits només buscaven canvis cosmètics. Segons Prendes, Cs havia posat «moltes esperances» a la subcomissió, però «el pacte que buscaven el PP i el PSOE era per seguir controlant políticament el CGPJ».