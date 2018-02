Decreten presó per a Sito Miñanco per tràfic de drogues

Una jutge de l'Audiència Nacional va ordenar l'ingrés a la presó provisional del narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, conegut com a Sito Miñanco, així com d'altres 20 presumptes membres de la seva organització per delicte contra la salut pública (tràfic de drogues), blanqueig de capitals i organització criminal d'extrema gravetat.

Un dels sospitosos és David Pérez Lago, fillastre d'un altre conegut narcotraficant, Laureano Oubiña. Per a ell, la titular del jutjat central d'instrucció número 3 també ha acordat presó incondicional. Altres nou dels detinguts en l'operació Mite van quedar en llibertat amb mesures cautelars: compareixences setmanals al jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortir de l'Estat.