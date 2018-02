Encaputxats s'emporten un narcotraficant detingut d'un hospital de Cadis

Agents de la Policia Nacional de la Línea de la Concepción (Cadis) han obert una investigació després de l'alliberament dimarts per part d'un grup d'encaputxats d'un presumpte narcotraficant que es trobava a Urgències de l'hospital de la localitat i que havia estat detingut prèviament.

Els fets es van produir quan després d'una persecució pels carrers de la Línea, el presumpte narcotraficant, pertanyent al conegut com a clan de Los Castañitas, va ser arrestat, sent traslladat a Urgències a causa d'unes ferides produïdes durant la fugida. Així, quan es trobava a les dependències sanitàries van irrompre al voltant d'una vintena de persones encaputxades que es van endur el detingut. No obstant això, tot i la tensió produïda entre usuaris i professionals sanitaris, no es van haver de lamentar incidents majors que la fugida del detingut.

La Policia Nacional va arrestar un dels encaputxats, mentre el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va defensar el dispositiu policial i va assegurar que estan revisant càmeres per detenir la resta d'individus implicats en aquest fet.

Per part seva, la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va reclamar «com més aviat millor» més efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil al Camp de Gibraltar després de l'incident en un hospital. Díaz va advertir que ja ha realitzat aquesta petició «moltes vegades» al president del Govern, Mariano Rajoy, i al ministre d'Interior sense obtenir resultats.