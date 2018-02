La Fiscalia avala la petició de 1.912 € del marit a Juana Rivas per danys econòmics

L'italià Francesco Arcuri ha reclamat als tribunals a la seva exparella, Juana Rivas, el pagament de 1.912 euros per les despeses que va haver d'assumir en viatjar a Espanya i fer efectiu el retorn a Itàlia dels dos fills que tenen en comú, arran que ella romangués gairebé un mes en parador desconegut incomplint les resolucions judicials que l'obligaven a entregar-los al pare. Unes despeses en concepte d'allotjament i transport que la Fiscalia també veu acreditaes.

Aquest assumpte va ser objecte d'una vista al jutjat de Primera Instància número 3 de Granada, a la qual Juana Rivas va arribar «amb força» i confiant «en què tot sortirà bé», reconeguent en tot cas que tot aquest procediment «està sent lent, dolorós i molt dur».

Unes hores després que el Jutjat d'Instrucció 2 de Granada decretés l'obertura de judici oral contra ella per la suposada sostracció dels seus dos fills, de manera que s'enfronta a una petició fiscal de cinc anys de presó, Rivas va assenyalar que és «impossible» saber si tornaria a actuar igual.

Va incidir que ella «era una víctima que va escapar» del domicili familiar de Carloforte (Itàlia) amb els seus nens, d'onze i tres anys, perquè era l'única alternativa que veia davant de la suposada situació de violència de gènere que sempre ha al·legat que va patir. Ara afirma que està «traient forces per resistir» i que a la causa que se segueix contra ella per la via penal «falten seqüències de la realitat» i estan «passant moltes coses que com a mare» no pot entendre.