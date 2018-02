La germana de Kim Jong-un assistirà als Jocs d'Hivern de Corea del Sud

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha decidit enviar la seva germana menor, Kim Jo Jong, com a membre de la delegació d'alt nivell per als Jocs Olímpics d'Hivern que se celebraran a la ciutat sud-coreana de PyeongChang, un gest que ha estat rebut amb satisfacció per Seül, que veu en això un intent de rebaixar la tensió. Corea del Nord va informar de la inclusió de la germana del líder, que és primera subdirectora del Departament de Propaganda i Agitació del governant Partit dels Treballadors, en la delegació que encapçalarà el cap d'Estat cerimonial del país, Kim Yong Nam.

La Presidència sud-coreana, el Cheong Wa Dae, va donar la benvinguda a la planejada visita de la germana del líder nord-coreà, la primera que un membre de la família Kim realitza al Sud, ja que considera que reflecteix la voluntat de Pyongyang de reduir la tensió a la península coreana. «Creiem que la delegació de Corea del Nord conté la voluntat del Nord de celebrar els Jocs Olímpics d'Hivern de PyeongChang i també de reduir la tensió», va assenyalar el portaveu de Cheong Wa Dae, Kim Eui Kyeom.

Per part seva, els Estats Units imposaran la ronda de sancions «més dura i més agressiva que mai s'ha imposat a Corea del Nord» i treballaran «estretament» amb el Japó i altres aliats per aconseguir la seva desnuclearització, va explicar el vicepresident nord-americà, Mike Pence.

El vicepresident va fer aquestes declaracions en el marc d'una reunió amb el primer ministre japonès, Shinzo Abe. «Continuarem treballant amb els japonesos, els sud-coreans i altres aliats i socis a la regió fins que aconseguim l'objectiu que tothom comparteix, la desnuclearització de la península coreana», va manifestar Pence. «Seguirem aïllant al país fins que abandoni definitivament els seus programes nuclear i de míssils», va assenyalar el vicepresident dels EUA.