L'ONU demana que es prohibeixi als menors anar a veure els toros

El Comitè dels Drets dels Infants de l'ONU ha demanat a Espanya que prohibeixi que els menors puguin assistir o participar en espectacles de tauromàquia, a causa dels "efectes perniciosos" que, segons l'organització mundial, podria tenir sobre ells.

"Per prevenir els efectes perniciosos de la tauromàquia en els nens, el comitè recomana que l'Estat prohibeixi la participació de nens menors de 18 anys com a toreros i com a espectadors en espectacles de tauromàquia", conclou l'organisme en les observacions sobre la situació dels drets dels infants a Espanya, a partir de la revisió que va tenir lloc el passat 22 de gener a Ginebra en una sessió pública entre el comitè de l'ONU i la Delegació del Govern d'Espanya.

A més, durant la sessió, el relator de l'ONU per a Espanya, Gehad Madi va assegurar que el comitè està "preocupat pel nivell de violència" a les escoles taurines i va recomanar al Govern espanyol que, a més de prohibir l'accés i la participació de menors en espectacles de tauromàquia, prohibir la seva assistència a escoles taurines.

A Internet, les reaccions no s'han fet esperar. Mentre el PACMA ha elogiat la decisió, els defensors de la tauromàquia l'han criticat amb duresa.