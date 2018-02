Merkel i Schulz arriben a un acord per formar un govern de coalició

Els conservadors liderats per la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el Partit Socialdemòcrata (SPD) han aconseguit segellar un acord per formar un govern de gran coalició després de tota una nit de negociacions. L'acord deixa clar el repartiment de carteres ministerials, amb els socialdemòcrates al capdavant del Ministeri de Finances, un dels departaments clau del Govern. L'alcalde d'Hamburg, Olaf Scholz, serà qui ocupi aquesta cartera. Per la seva banda, el líder de l'SPD, Martin Schulz, ocuparà la cartera d'Exteriors al nou Govern, i l'SPD també tindrà les carteres de Treball i Benestar Social, Justícia, Família i Medi Ambient.

Per la seva banda, el líder de la Unió Social Cristiana (CSU), Horst Seehofer, partidari d'una línia dura en matèria d'immigració, serà el ministre d'Interior, mentre que la Unió Cristianodemòcrata (CDU), el partit de Merkel, es quedarà amb les carteres de Defensa i Economia.

L'acord arriba més de quatre mesos després de les eleccions i després d'un intent fallit per part de Merkel de crear una coalició amb els liberals i els ecologistes. No obstant això, encara queden alguns passos per superar abans que la nova gran coalició vegi la llum, el més important d'ells l'aval dels militants de l'SPD.

En aquest sentit, està previst que Schulz -que renunciarà com a líder de l'SPD per poder ser ministre- iniciï el 17 de febrer una campanya per animar els militants del seu partit a votar a favor de l'acord de Govern, mentre que la CDU de Merkel té intenció de votar l'acord final de coalició en un congrés a Berlín a finals d'aquest mes.

Entre el 3 i el 4 de març, l'SPD procedirà a fer el recompte de la consulta realitzada entre els seus prop de 440.000 afiliats, el vot sobre l'acord de coalició dels quals és vinculant. El resultat és incert, ja que les Joventuts Socialdemòcrates estan fent campanya en contra.

A continuació, cap al 6 o 7 de març, es podria convocar una sessió extraordinària del Bundestag en què Merkel seria triada canceller per assumir el seu quart mandat consecutiu i el tercer en coalició amb l'SPD, després del primer mandat i el de l'última legislatura. D'aquesta manera, mig any després de les eleccions de setembre, Alemanya podria tenir nou govern i posar fi al període més llarg amb l'Executiu en funcions des de 1949.



«Ha estat un llarg camí»

Merkel va celebrar l'acord de gran coalició tot assegurant que «ha estat un camí llarg el que ens ha portat fins aquí. Han estat dies intensos de negociacions, però ha valgut la pena». «Estic convençuda que l'acord pot donar lloc al Govern estable que necessita el nostre país i al que el món espera de nosaltres», va afegir, destacant que el pacte assolit servirà per mantenir la competitivitat d'Alemanya, així com les prestacions socials. D'altra banda, va radmetre que ha hagut de «fer concessions» per tal d'assegurar l'acord, justificant així que el seu partit hagi cedit algunes carteres claus als socialdemòcrates.

Seehofer va afirmar que «hem trobat la resposta adequada als resultats electorals que van ser tan difícils per a tots nosaltres el 24 de setembre, mostrant que hem entès el missatge i que hi haurà molts canvis».