Moody's aposta per la condonació d'una part del deute de les autonomies

La condonació d'una part del deute de les comunitats autònomes, quelcom sobre el que s'ha mostrat obert a discutir el ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro, resultaria «positiva» en principi des del punt de vista de les autonomies, segons va assenyalar l'analista de Moody's Marisol Blázquez, tot destacant la necessitat que una decisió en aquest sentit vagi acompanyada de mecanismes de control addicionals.

Des del punt de vista creditici de les autonomies, «a primera vista seria positiu», va afirmar Blázquez, apuntant que una mesura així contribuiria a la «normalització» del deute de les comunitats autònomes. «A priori no podem dir que sigui negatiu», va afegir.

En aquest sentit, l'experta considera que la condonació en si mateixa seria possible «sempre que hi hagi darrere uns mecanismes exhaustius de control del dèficit a futur» per evitar l'acumulació de nou deute. Així mateix, l'analista va advertir de la importància de posar en context la mesura, analitzant «quina part del deute correspon a un infrafinançament de les autonomies».

«La combinació de menys endeutament i més control és quelcom que analitzarem i després decidirem què farem amb els ràtings», va sentenciar.

Per altra banda, l'analista de Moody's va assenyalar que l'aplicació de l'article 155 a Catalunya representa un reforç del suport estatal a la comunitat autònoma, destacant que sense aquest suport la qualitat del deute de les automomies espanyoles, no només de Catalunya, seria «insostenible». «Sense aquest suport estatal, la qualitat intrínseca del deute de les autonomies seria molt baixa», va afegir Blázquez.

Davant la possibilitat d'un canvi en el sistema de finançament de les comunitats autònomes, l'experta va assenyalar que la introducció d'un règim foral té «beneficis i inconvenients», ja que d'una banda es compta amb flexibilitat fiscal i autonomia financera, mentre que «d'altra banda cal ser molt bon gestor». Blázquez va afegir que qualsevol reforma del règim de finançament autonòmic ha de negociar-se en conjunt amb la resta d'autonomies.