Arxiven la denúncia per fer entrar immigrants a la presó

La Fiscalia de Màlaga ha acordat l'arxiu de les diligències iniciades després de la denúncia d'Andalucía Acoge en relació amb l'ingrés d'immigrants a la presó de la localitat malaguenya d'Archidona, que va ser habilitada temporalment com a Centre d'Internament d'Estrangers.

El ministeri públic no aprecia fets de rellevància penal en l'habilitació administrativa d'un edifici públic sense ús carcerari –encara no està en funcionament– per acollir de manera provisional estrangers, apuntant que és una mesura que «per raons de necessitat» es preveu en la legislació aplicable al cas.

A la denúncia s'indicava que els jutjats que havien autoritzat l'internament dels immigrants a Archidona no parlaven de la presó, fet pel qual s'haurien produït irregularitats en haver-los portat a un lloc diferent del que recollien les resolucions judicials.

La Fiscalia, després de les comprovacions, considera acreditat que el trasllat a aquestes dependències es va produir de manera «excepcional».