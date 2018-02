Condemnen Francis Franco a 30 mesos de presó per atemptat contra l'autoritat

La magistrada del jutjat penal de Terol, encarregada de jutjar la causa oberta contra Francisco de Asís Franco Martínez-Bordiu i Silviu Nicolae R. per diversos delictes comesos el 30 d'abril de 2012, ha condemnat a 30 mesos de presó el net del dictador com a autor criminalment responsable d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat, un delicte de danys, un delicte de conducció temerària i al pagament de les tres quartes parts de les costes del judici, incloses les meritades per l'Advocat de l'Estat. Així mateix, la jutgessa ha absolt Silviu Nicolae R. de tots els càrrecs que se li imputaven.

Per això, imposa a Francis Franco una pena de 18 mesos de presó pel delicte d'atemptat a l'autoritat i 12 mesos de presó pel delicte de conducció temerària, privant-lo del dret a conduir vehicles de motor durant dos anys i sis mesos. A més, pel delicte de danys li imposa una multa de 12 mesos, amb una quota diària de 40 euros i l'obligació d'indemnitzar l'agent de la Guàrdia Civil, pertanyent al destacament de trànsit de Monreal del Campo (Terol), amb 1.500 euros i a la Direcció de la Guàrdia Civil amb la quantitat de 2.720 euros per danys en els vehicles. La jutgessa conclou que la «suficiència i racionalitat» de les proves destrueix «sense gènere de dubtes la presumpció d'innocència».