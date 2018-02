Expulsen 4 menors d'una escola de Jaén per violar un company de 9 anys

La Conselleria d'Educació de la Junta d'Andalusia va confirmar l'expulsió, com a mesura cautelar, de fins a quatre menors de 1r i 2n d'ESO, amb edats compreses entre els 12 i els 14 anys, per una suposada violació a un company de nou anys en un centre escolar de la Sierra de Cazorla, a Jaén. La víctima va haver de ser atesa a l'Hospital d'Úbeda d'unes lesions que, segons els facultatius, són compatibles amb una violació anal.

La consellera d'Educació, Sonia Gaya, va assegurar que, tot i la necessitat de ser «molt cautelosos» en l'assumpte, la protecció del menor és «fonamental», de manera que, després de l'activació del protocol pertinent, s'ha procedit a l'expulsió, sense perjudici d'un altre tipus d'iniciatives mentre es desenvolupi la investigació, en coordinació amb la mateixa Fiscalia de Menors.

D'aquesta manera, la Conselleria ha actuat una vegada que al migdia de dimecres va tenir coneixement dels fets, que suposadament s'haurien registrat en aquest centre educatiu, que compta amb 148 alumnes i en què ja treballen conjuntament tant la Guàrdia Civil, prenent declaracions, com la Inspecció educativa, «intentant aclarir què és el que ha passat».

La titular autonòmica d'Educació va confirmar que, segons el testimoni de la família del menor presumptament atacat, es va tractar d'una agressió sexual amb penetració dins del mateix col·legi, de manera que s'actua ara per intentar aclarir el que ha passat, incloent l'actuació dels mateixos professionals del centre, de cara a «adoptar les mesures oportunes i iniciar les actuacions pertinents».

Gaya també va confirmar que la víctima no va acudir al centre i roman al seu domicili, tot i que no compten amb més dades perquè la família no ha volgut fer més manifestacions.



Informe de la Guàrdia Civil

Per ara és la Guàrdia Civil la que compta amb un informe des que es va activar el protocol a partir del centre sanitari que va atendre el menor, i que va tenir la seva continuïtat amb l'avís del col·legi a les forces i cossos de seguretat, així com als serveis socials.