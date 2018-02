George W. Bush acusa el Govern rus d'interferir en les eleccions dels EUA

L'expresident dels Estats Units George W. Bush va acusar el Govern rus d'interferir en les eleccions presidencials nord-americanes de 2016, encara que no va donar per segur que aquestes ingerències haguessin afectat d'alguna manera la victòria del magnat Donald Trump. «Han interferit i això és perillós per a la democràcia», va lamentar Bush, que va recordar els intents que ja va portar a terme Rússia durant la Guerra Freda per intentar manipular les eleccions tant al Regne Unit com a Europa.

En aquest sentit, Bush va afegir que el president rus, Vladímir Putin, «és un estrateg brillant que té la capacitat de detectar la debilitat i explotar-la», si bé en aquests últims mesos el Kremlin ha negat les denúncies d'ingerència en processos electorals.

Per altra banda, Bush va aprofitar per assenyalar que el sistema migratori dels Estats Units està «trencat» i cal «arreglar-lo», tot afegint que «ho vaig intentar, però sense èxit». Al mateix temps va instar a reconèixer que el país nord-americà té un llegat en matèria d'acollida sense importar la religió o l'origen dels immigrants.

Bush també va al·ludir a Mèxic per defensar que es tracta d'una «relació vital» per als Estats Units, en matèria d'economia i d'«estabilitat». «Hem de reforçar les nostres fronteres i aplicar les nostres lleis», va postil·lar.

«Hi ha persones disposades a fer feines que els nord-americans no faran. A molts nord-americans no els agrada recollir cotó a 40 graus, però hi ha persones que volen posar aliments a la taula de la seva família i estan disposades a fer-ho», va afegir.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va reiterar el seu suport als pobles oprimits per «règims brutals», entre els quals va fer referència a l'Iran, Cuba, Veneçuela i Corea del Nord, durant l'Esmorzar de l'Oració Nacional que se celebra amb caràcter anual. «Sabem que milions de persones a l'Iran, Cuba, Veneçuela i Corea del Nord i a altres països pateixen sota la repressió i brutals règims. Els Estats Units estan amb tota la gent que pateix l'opressió i la persecució religiosa», va dir Trump.Aquestes declaracions coincideixen amb la decisió que la fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha pres aquest dijous d'obrir un examen preliminar pels possibles crims de lesa humanitat comesos en el marc de les protestes opositores de 2017 a Veneçuela.