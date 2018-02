Rescaten un jove que va estar 8 dies aïllat per la neu en una cabana

La Guàrdia Civil va rescatar un jove que es trobava aïllat per la neu des de feia vuit dies en una cabana al port d'Agueria de Bárzana, a Quirós. Segons va assenyalar la Guàrdia Civil, a la tarda de dijous un familiar del jove es va posar en contacte telefònic amb la Central Operativa de Servei (COS) de la Guàrdia Civil a través del 062 per informar que el seu cosí feia 8 dies que estava aïllat en una cabana del port d'Agueria de Bárzana de Quirós, a la qual havia pujat per fer tasques ramaderes.

Aquesta persona va informar els agents que havien estat parlant amb ell durant tots els dies, que es trobava bé i que tenia menjar per alimentar-se, tot i que dimecres ja no havien pogut contactar amb ell. Immediatament, la patrulla del Lloc de la Guàrdia Civil d'Entrago es va traslladar fins a la localitat de Bárzana de Quirós per entrevistar-se amb els familiars d'aquest home, els quals van manifestar que, després de parlar amb el seu cosí, aquest els va dir que ja no tenia menjar i que no li quedava llenya.

Per tal motiu, a les set del matí de dijous el Grup de Rescat i Muntanya (Greim) de Mieres va sortir de la seva base en direcció a Cortes (Bárzana) per ser recollits per un helicòpter de la Guàrdia Civil i realitzar el rescat de la persona atrapada.

Un cop localitzada la cabana des de l'aire, i davant la impossibilitat d'aterrar a les proximitats de la mateixa per trobar-se acumulada gran quantitat de neu, l'helicòpter va deixar els dos components del Greim a un quilòmetre aproximadament per sobre de la cabana perquè els agents baixessin esquiant i trepitgessin la neu amb els seus esquís perquè l'helicòpter pogués aterrar.