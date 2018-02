Urkullu veu amb «preocupació» les reaccions a la reforma estatutària

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va acollir amb «preocupació» la reacció de certs sectors polítics i mitjans de comunicació estatals davant la proposta del PNB sobre un nou estatut basc «de no ruptura» i basat en un exercici «pactat» del dret a decidir. La preocupació d'Urkullu per l'acollida d'aquesta proposta a l'Estat va ser donada a conèixer pel portaveu de Elkarrekin Podem, Lander Martínez, després de la reunió que el seu grup va mantenir amb el lehendakari a la seu de la Presidència del Govern Basc.

L'anunci realitzat per Martínez, que va explicar que comparteix el «diagnòstic» d'Urkullu sobre aquest assumpte, va ser confirmat per fonts de la Lehendakaritza. El portaveu de Elkarrekin Podem va explicar que comparteixen amb el PNB «una certa preocupació i un diagnòstic que hi ha un interès en certs agents polítics a nivell estatal per condicionar» el procés per a la reforma del sistema d'autogovern basc «comparant-lo amb un procés frontista que en cap cas existeix».

Martínez, que va assegurar que el seu grup no pretén en cap cas impulsar un procés «frontista» ni «seguir el camí de Catalunya», va criticar l'actitud de Ciutadans i de determinats agents que intenten impulsar una estratègia de «recentralització», per al que intenten alterar la «percepció» del que succeeix a Euskadi amb objectius «electorals».

El president del Govern, Mariano Rajoy, va assegurar que «tots» han de fer un «esforç per construir» en la reforma de l'Estatut basc i va afegir que qualsevol modificació que es plantegi ha de respectar el marc legal i els procediments que s'han donat entre tots. Dit això, va destacar que manté una relació «bona» amb el PNB, que està format per «persones que compleixen els seus compromisos».



Contagi de Catalunya

El portaveu de Cs al Congrés, Juan Carlos Girauta, va afirmar que l'independentisme català ha «contagiat» el nacionalisme basc «el conte del dret a decidir», quelcom que li sembla «molt mal símptoma». Girauta va advertir que, ja tingui «millors o pitjors formes», «el nacionalisme mai és moderat», tampoc el del PNB i el lehendakari basc, que «semblava un home molt prudent».

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, va garantir al Congrés que el PSE-EE no trencarà el pacte de govern que té amb el PNB al País Basc per la proposta dels nacionalistes perquè es reconegui el dret a decidir d'Euskadi. «L'acord no està en perill», va assegurar Lastra.