La Fiscalia arxiva el cas del menor violat perquè els agressors són inimputables

La Fiscalia de Menors a Jaén va arxivar i va remetre a l'entitat competent de la Junta d'Andalusia el cas del menor suposadament violat per altres companys en un centre escolar de la comarca de Cazorla (Jaén), ja que els presumptes agressors són menors de 14 anys i per tant són inimputables judicialment, tal com va informar des de la Fiscalia Superior d'Andalusia.

La Fiscalia de Menors va adoptar aquesta decisió després de constatar que per l'edat no se'ls pot exigir responsabilitat als quatre presumptes agressors i, per tant, no poden ser jutjats ni tampoc aplicar sobre ells mesures d'índole judicial. D'aquesta forma, serà la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Socials de la Junta d'Andalusia com a entitat competent en protecció de menors la que decideixi sobre el seu futur i sobre les mesures que s'hagin d'engegar.

No obstant això, des de la Fiscalia Superior d'Andalusia es fa constar que es mantindrà un seguiment directe del cas. Així mateix, s'ha apuntat que, com a mesura encaminada a la protecció del menor víctima de la suposada agressió sexual, s'ha derivat al Servei d'Assistència a Víctimes a Andalusia (SAVA), on podrà rebre atenció especialitzada de psicòlegs, juristes i assistents socials.

La Conselleria d'Educació de la Junta d'Andalusia ja va confirmar aquest dijous l'expulsió inicial, com a mesura cautelar, de fins a quatre menors de primer i segon d'ESO, amb edats compreses entre els 12 i els 13 anys, per una suposada violació a un company de nou anys. La víctima va haver de ser atesa a l'Hospital d'Úbeda (Jaén) d'unes lesions que, segons els facultatius, eren compatibles amb una agressió sexual.