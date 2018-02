Més de 400 nens investigats per delictes contra la llibertat sexual

Un total de 433 nens entre 14 i 17 anys van ser detinguts o investigats per la comissió de delictes contra la llibertat sexual en 2016 -última dada oficial disponible-, un 16,1 per cent més que l'any anterior; i d'ells, 70 van ser acusats d'agressions sexuals amb penetració i 20 de corrompre a altres menors o persones amb discapacitat. Són dades del Ministeri de l'Interior que reflecteixen com la xifra de menors d'edat acusats s'ha mantingut més o menys estable: 331 detinguts o investigats en 2012; 433 l'any 2013, 401 en 2014, 373 en 2015 i els 433 de l'any 2016. No obstant això, en el desglossament per tipus de delicte contra la llibertat sexual s'observa que els detinguts o investigats menors d'edat per violacions (agressió amb penetració) han passat de 60 l'any 2012 a 70 l'any 2016.