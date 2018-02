El personal d'Oxfam va contractar prostitutes després del sisme d'Haití

La secció britànica d'Oxfam va admetre el comportament «inacceptable» d'alguns membres del seu personal, inclòs el seu director a Haití, durant l'assistència que es va oferir després del terratrèmol de 2010 al país del Carib, després que 'The Times' hagués desvetllat que van contractar els serveis de prostitutes, algunes de les quals serien menors d'edat, amb fons de l'ONG.

Segons va publicar en la seva portada el diari britànic, entre els set treballadors implicats en l'escàndol hi havia el director d'Oxfam a Haití, Roland van Hauwermeiren, qui hauria reconegut que va contractar prostitutes en la vila que l'ONG li va llogar durant la seva estada.

L'informe intern de l'ONG de 2011 al que va tingut accés el diari parla d'una «cultura d'impunitat» entre part del personal destacat a Haití i afirma que «no es pot descartar que alguna de les prostitutes fos menor d'edat". Arran de la seva recerca, l'ONG va acomiadar quatre dels treballadors, mentre que altres tres van renunciar.

Un d'ells va ser Van Hauwermeiren a qui, segons explicava The Times, la directora executiva de l'ONG llavors, Barbara Stocking, va oferir una «sortida per etapes i digna» perquè el seu acomiadament hauria tingut «implicacions potencialment serioses» per a la tasca d'Oxfam i la seva reputació.

Davant l'escàndol suscitat per la publicació de la informació, Oxfam va emetre un comunicat en el qual reconeix el comportament d'alguns membres del personal.