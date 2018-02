Schulz renuncia a ser ministre per la pressió de l'SPD

El president del Partit Social Demòcrata, Martin Schulz, va renunciar a la seva intenció d'ocupar el càrrec de ministre d'Exteriors en un futur Govern de coalició amb els conservadors de la cancellera Angela Merkel, a causa de la forta pressió interna, segons va notificar ell mateix en un escrit.

Schulz va explicar que a causa del debat intern dins del partit sobre la seva persona perilla la possibilitat d'obtenir el beneplàcit dels militants en la votació sobre el pacte de coalició acordat dimecres entre conservadors i socialdemòcrates.

«Per això renuncio a entrar al Govern alemany i espero al mateix temps de tot cor que amb això s'acabi el debat en el si de l'SPD», va explicar. «Tots fem política per a les persones en aquest país. Dins d'això forma part el fet de no anteposar les ambicions personals als interessos del partit», va afegir.

Des que va donar a conèixer dimecres la seva intenció de ser ministre d'Exteriors, nombroses veus de l'SPD es van alçar en contra que Schulz formés part del gabinet d'una gran coalició. D'acord amb el diari alemany Bild, això hauria portat a la cúpula del partit a donar un ultimàtum a Schulz per renunciar al càrrec fins divendres al migdia com a resposta al descontentament dels militants de l'SPD.

Schulz va anunciar aquesta setmana també la seva decisió de cedir el seu lloc com a líder del partit a l'actual cap del grup parlamentari del partit, Andrea Nahles. En un comunicat, Nalhes va considerar que «la decisió de Martin Schulz es mereix el màxim respecte i reconeixement». «Tots sabem el difícil que ha hagut de ser para ell prendre aquesta decisió. Això mostra la seva notable grandesa humana», va afegir.

Per la seva banda, el president de l'SPD en Renania del Nord-Westfàlia, Michael Groschek, va considerar que aquesta decisió suposarà «una contribució necessària per enfortir la credibilitat de l'SPD». Aquest estat federat hauria estat el que hauria comandat el grup de pressió per evitar que Schulz formi part del nou Executiu.

«Martin Schulz s'ha sacrificat els últims mesos per l'SPD. El seu objectiu més important va ser sempre donar un nou començament a la política europea. Ara ell renuncia a les seves ambicions personals pel benestar de la socialdemocràcia. Això es mereix el nostre respecte», va valorar per la seva banda el secretari general de l'SPD, Lars Klingbeil.

La polèmica va venir provocada pel fet que l'expresident del Parlament Europeu havia indicat durant la campanya electoral per als comicis generals del 24 de setembre que no formaria part de cap gabinet liderat per Merkel.

El seu canvi d'opinió aquesta setmana va portar fins i tot a l'encara ministre d'Exteriors, Sigmar Gabriel, a acusar Schulz «de faltar a la seva paraula».

«El que en realitat al final queda és lamentar la falta de respecte dins de l'SPD i el poc que explica una paraula donada», va declarar l'exlíder de l'SPD als diaris regionals del grup Funke sense voler esmentar a quines promeses es referia.



Gabriel seguirà com a ministre?

Gabriel va cedir el seu lloc com a president del partit el gener de 2017 a Schulz i va renunciar a ser rival de Merkel en les eleccions generals per ser ministre d'Exteriors, un lloc que esperava mantenir i que ara torna a estar sobre la taula si finalment els més de 460.000 militants del partit donen llum verda a la gran coalició. El resultat es donarà a conèixer el 4 de març.

En cas d'obtenir el «sí» dels militants de l'SPD, Merkel tornaria a ser triada cancellera pel Parlament per quarta vegada consecutiva i en aquest nou gabinet els socialdemòcrates estarien al capdavant de les carteres clau d'Exteriors, Finances i Treball i Assumptes Socials, segons estableix el repartiment de ministeris acordat el dimecres per les parts.

Els partits del futur Govern de coalició són conscients del que està en joc. Aquest és el segon intent de Merkel de formar Govern, després que fracassessin les converses amb els liberals i ecologistes.

Tampoc Merkel es troba en una situació còmoda després de l'acord de Govern amb l'SPD. En les files del seu partit, la Unió Cristiano Demòcrata (CDU), cada vegada més veus reclamen una renovació tant personal com de contingut del partit.

«Hi ha problemes en tots els àmbits», va declarar el líder de les joventuts del bloc conservador, Paul Ziemiak, en la ràdio alemanya Deutschlandfunk.

La CDU vol votar l'acord de Govern en un congrés del partit el pròxim 26 de febrer, en el qual podria quedar patent el descontentament intern. Al centre de totes les crítiques s'alça el fet d'haver perdut el Ministeri de Finances, una peça clau del govern.