La unió de les dues Corees obre Pyeongchang 2018 amb «un missatge de pau»

Els Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang van viure la seva posada de llarg amb una Cerimònia d'Obertura d'una mica més de dues hores, amb les dues Corees unides sota la mateixa bandera. El tret de sortida no va defraudar. Uns Jocs que pretenen acostar Corea del Sud a la veïna Corea del Nord de Kim Jong-un, enmig d'un conflicte sense treva des de 1950, amb gestos com la desfilada en comú i una graderia d'autoritats també en comunió. Moon Jae-in, president dels sud-coreans; Mike Pence, vicepresident dels Estats Units, i dos alts mandataris nord-coreans, la germana del mandatari al capdavant i Kim Yong Nam, no van estalviar salutacions.

Esperada, com a símbol de l'enyorada unió entre les dues Corees, va ser la imatge de la desfilada conjunta dels dos països per primera vegada des dels Jocs de 2006. La bandera, amb el relleu sobre fons blanc de la península de Corea, va ser portada per un esportista de Corea del Sud i un altre de Corea del Nord, per seguir amb l'himne universal de pau, l' Imagine de John Lennon.

La Unió Europea va confiar que Seül i Pyongyang mantinguin la cooperació després dels Jocs Olímpics d'hivern que acaben d'arrencar en la localitat sud-coreana de Pyeongchang a fi de contribuir a rebaixar la tensió i promoure la confiança entre les parts a llarg termini.

«Esperem que la cooperació demostrada fins ara entre la República de Corea i la República Democràtica Popular de Corea pugui continuar i sigui propícia per encoratjar la confiança i rebaixar les tensions en la Península coreana a llarg termini», va expressar la portaveu del Servei Europeu d'Acció Exterior, Maca Kocijancic, usant els noms oficials dels dos països.

La decisió de Corea del Nord de participar en els Jocs Olímpics d'Hivern del país veí va arribar després de tres rondes de contactes entre les dues Corees celebrades al gener i suposa el acostament més gran entre tots dos països en els últims anys.

La portaveu del servei diplomàtic europeu va evitar pronunciar-se sobre la desfilada militar del règim de Pyongyang en una demostració de força abans dels jocs.

El vicepresident dels Estats Units va declarar que la desfilada militar del dijous va ser part dels creixents intents de provocació per part del règim de Kim Jong Un i un altre esforç per part de Corea del Nord de mostrar els seus míssils balístics.

Tant la UE com els Estats Units han reforçat les sancions contra Corea del Nord en els últims mesos en resposta a l'avanç als programes nuclear i balístic nord-coreans.



El COI celebra el poder de l'esport

El president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, va celebrar el «poderós missatge de pau» que van llançar les dues Corees en desfilar juntes ahir en la Cerimònia d'Obertura dels Jocs Olímpics d'hivern de PyeongChang 2018, gràcies al «poder únic de l'esport» per «unir a les persones».

«Aquest és el moment que hem estat esperant, els primers Jocs Olímpics de neu i gel en la República de Corea. Tots podeu estar orgullosos, és l'hora de PyeongChang. Gràcies a tots els que ho heu fet possible i un agraïment especial als voluntaris», va indicar el president del COI.

Bach va prendre la paraula en el tradicional discurs d'inauguració de la cita olímpica, centrat en l'esperada imatge de Corea del Sud i del Nord desfilant sota la mateixa bandera. Per al màxim dirigent olímpic, el món de l'esport demostra una vegada més la seva capacitat de «unir a les persones», malgrat les «diferències».