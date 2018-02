Un accident d'avió deixa 71 morts prop de Moscou

Un avió rus amb 71 persones s'ha estavellat aquest diumenge prop de Moscou després d'enlairar-se de l'aeroport de Domodedovo, a la capital russa, sent gairebé nul·les les possibilitats que hi hagi supervivents.

L'avió, un Antonov An-148 de la companyia russa Saratov Airlines, acabava de sortir rumb a Orsk, als Urals, quan va desaparèixer dels radars. Es va estavellar en el districte de Ramensky, a uns 70 km al sud-est de Moscou.

L'avió portava a bord 65 passatgers i sis membres de la tripulació. Diverses fonts, citades per les agències de premsa russes, al·ludeixen a una col·lisió entre el Antonov i un helicòpter del Correu rus just després de l'enlairament, però aquesta versió va ser desmentida per la institució.

Testimonis de localitat d'Argunovo van veure un avió en flames caient del cel. Les 71 persones a bord no tenen "cap possibilitat" de sobreviure, ha declarat una font dels serveis d'emergència russos a l'agència Interfax.

Les primeres imatges difoses per les televisions russes mostren restes de l'avió, amb els colors taronja de Saratov Airlines, disseminats sobre els camps nevats.