Mary Lou McDonald relleva Gerry Adams a la presidència del Sinn Féin

La dublinesa Mary Lou McDonald va ser escollida ahir formalment com a presidenta del partit republicà irlandès Sinn Féin, tot rellevant l'històric líder Gerry Adams.

McDonald ha estat triada en un congrés extraordinari del partit celebrat a Dublín, en el qual van participar 1.500 delegats i on era l'única candidata al càrrec, que ja ocupava de forma interina des del 20 de gener. «El Sinn Féin ha crescut ràpidament els últims anys. Volem duplicar una altra vegada la grandària del nostre partit amb l'objectiu de governar tant Dublín com el Belfast», va afirmar McDonald en la seva primera intervenció. La nova líder del Sinn Féin va fer una crida a «construir una Irlanda pròspera, unida, una Irlanda en què la gent tingui una feina digna, justícia i contractes segurs». «Això ja no va de verd i taronja. Va de drets», va afegir en referència als colors tradicionals de republicans i unionistes nord-irlandesos. Així, va subratllar el seu compromís amb la formació d'un govern de cooperació a Irlanda del Nord i va assegurar que les negociacions segueixen endavant.

Divendres a la nit, Gerry Adams va publicar un comunicat recolzant les negociacions per a la formació d'un govern de coalició amb els unionistes a Belfast.