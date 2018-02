Presó per a un fotògraf de Tenerife per abusar de menors d'entre 11 i 17 anys

La Guàrdia Civil va detenir ahir un home de 45 anys, veí del municipi de La Orotava, com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a menors d'edat, provocació sexual i corrupció de menors. Després de la posada a disposició judicial del detingut, es va ordenar el seu ingrés a la presó. La detenció es va desenvolupar en la primera fase de la denominada operació «Photo Nord», que van portar a terme agents de la Guàrdia Civil amb el suport de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Santa Cruz de Tenerife.

L'acusat s'aprofitava de la seva activitat professional com a fotògraf per, a través del seu coneixement de les xarxes socials, realitzar un acostament a menors d'edat relacionats amb el modelatge o l'actuació. D'aquesta manera, i aprofitant-se de les ganes de triomfar professionalment dels menors i sota promeses d'impulsar notòriament les seves carreres, els realitzava fotografies d'índole sexual com a mitjà per arribar a un acostament físic, aconseguint en diverses ocasions mantenir relacions sexuals amb alguns d'ells.

També formava part del seu modus operandi el fet d'oferir sessions fotogràfiques gratuïtes a alguns dels menors perquè ells en busquessin d'altres que es prestessin a participar, incrementant així notòriament el nombre de models per a les seves sessions i, per extensió, el nombre de menors que poguessin accedir als seus requeriments sexuals.

Aquesta persona, molt coneguda professionalment per la seva participació com a fotògraf en desfilades de moda de l'illa, realitzava les suposades «sessions fotogràfiques» amb els menors en paratges aïllats de la zona nord de Tenerife i en alguna ocasió en habitacions d'hotels situats a Puerto de la Cruz.



Milers de fotos

Després de la detenció de l'acusat i amb la corresponent autorització judicial, els agents de la Guàrdia Civil van realitzar l'entrada i escorcoll al seu domicili, on van trobar centenars de milers d'arxius fotogràfics, entre els quals una gran quantitat estaven relacionats amb la investigació.

Els menors que apareixen en les imatges confiscades per la Guàrdia Civil, d'alt contingut sexual, tenen edats compreses entre els 11 i 17 anys, i normalment eren captats al nord de l'illa, principalment a la zona del Valle de La Orotava.

Fins al moment la Guàrdia Civil ha aconseguit identificar 13 víctimes, tots ells homes, els pares, mares o tutors legals dels quals han presentat les corresponents denúncies pels fets delictius.