Síria abat un avió militar israelià que atacava instal·lacions iranianes

Síria va abatre ahir un caça F-16 israelià, que va caure a dins d'Israel. Els dos pilots van resultar ferits, un d'ells de caràcter greu. L'exèrcit d'Israel va indicar que l'avió abatut per un míssil antiaeri realitzava una sèrie d'atacs contra objectius iranians que hi ha a Síria en represàlia pel llançament durant la matinada del dissabte d'un dron iranià des de territori sirià, el qual va ser interceptat per les forces israelianes als Alts del Golan. Per la seva part, l'Exèrcit iranià es va desmarcar totalment de l'escalada bèl·lica entre Síria i Israel.

L'exèrcit d'Israel va assegurar que no té intenció d'empitjorar encara més la situació a Síria després de llançar una dotzena d'atacs dins del país àrab, que va justificar com una maniobra de defensa després d'abatre l'avió F-16 que atacava una instal·lació militar iraniana dins del país. «Estem disposats, preparats i som capaços de cobrar un alt preu a qualsevol que ens ataqui», va declarar un portaveu militar, el tinent coronel Jonathan Conricus.

«No obstant això, no estem buscant escalar la situació. El d'avui –per ahir– ha estat un esforç defensiu desencadenat per un acte d'agressió iraniana i estem defensant el nostre espai aeri, la nostra sobirania i els civils», va afegir el portaveu militar. Conricus va advertir que «els sirians i els iranians estan jugant amb foc des del nostre punt de vista».

D'altra banda, l'aliança de forces afins al Govern sirià va precisar que l'avió no tripulat abatut, que va desencadenar l'atac aeri israelià i la resposta siriana a l'F-16, tenia com a objectiu l'Estat Islàmic i no suposava cap amenaça per a l'Estat hebreu perquè mai va arribar a entrar en el seu espai aeri.

Segons la versió israeliana, després d'abatre el dron , les Forces Aèries hebrees van llançar un atac contra el seu suposat lloc de procedència, una instal·lació militar iraniana, i onze bombardejos més en posicions iranianes i de l'exèrcit sirià, en particular l'escut antiaeri que protegeix Damasc.

El comunicat de les forces progovernamentals sirianes discutia aquesta cronologia: «Quan Israel estava atacant la base T4, el dron seguia volant cap a la ciutat de Sojna (al centre de Síria), pel desert».

Al marge de desmentir que l'avió no tripulat arribés a l'espai aeri israelià, la coalició favorable a Al-Assad va advertir Israel que els atacs que va desencadenar ahir dissabte tindran «greus conseqüències». En aquest sentit, el partit milicià xiïta libanès Hezbollah, aliat de l'Iran i del Govern sirià, va assegurar que l'atac a l'avió israelià és l'inici d'una «nova fase estratègica» que persegueix la limitació de les actuacions de les Forces Aèries d'Israel en espai aeri sirià.