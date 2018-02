Almenys 6 morts i una trentena de ferits en una explosió de gas a Bolívia

Almenys sis persones van morir i 28 van resultar ferides per l'explosió d'una bombona de gas en un carrer de la ciutat boliviana d'Oruro per on passava una desfilada de carnestoltes. El subcomandant de la Policia d'Oruro, Freddy Betancourt, va explicar que l'accident va tenir lloc cap a tres quarts de set de la tarda.

Per la seva banda, el comandant departamental de la Policia, Romel Raña, va detallar que l'explosió va causar sis morts i 28 ferits, que van haver de ser traslladats a diferents hospitals de la zona.

La bombona de gas es trobava en una parada de menjar de carrer i, segons les primeres hipòtesis, l'oli va desgastar la mànega de gas, ocasionant el seu vessament i l'explosió. «La hipòtesi amb què treballa el departament d'explosius és que el vessament de l'oli ha fet que es cremi la mànega i va ocasionar la fuita de gas que va fer que es produís una explosió», va assenyalar Raña.

El comandant de la Policia també va informar que entre els morts hi ha tres nenes i un nen. Les persones adultes mortes són dues dones que encara no han estat identificades.

El president de Bolívia, Evo Morales, es va mostrar «consternat» per l'explosió i va expressar el seu condol a les famílies de les víctimes. «Molt consternats rebem la notícia de morts registrades per explosió de garrafa de gas prop de l'Entrada Folklòrica del Carnaval d'Oruro. Tota la nostra solidaritat amb les famílies de víctimes, ajudarem els ferits», va afegir.