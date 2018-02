Un avió s'estavella als afores de Moscou i moren les 71 persones que hi viatjaven

Un avió de la companyia aèria Saratov es va estavellar ahir als afores de Moscou, morint les 71 persones que viatjaven a l'aparell, 65 passatgers i 6 membres de la tripulació. L'avió es va estavellar al costat de la localitat d'Argunovo, a 80 quilòmetres de Moscou, i el trajecte tenia com a destí la ciutat d'Orsk. El pilot de l'avió An-148 va informar els controladors de trànsit aeri d'una avaria i va anunciar que intentaria un aterratge d'emergència en un altre aeroport moscovita, Zhukovsky. La nau va desaparèixer de les pantalles del radar als 10 minuts d'abandonar l'aeroport Domodédovo de Moscou.

Els serveis d'emergència van recuperar la caixa negra i van assegurar que no hi havia estrangers a bord. Hi ha diverses teories que estan sent considerades sobre l'accident, entre elles les condicions meteorològiques i el factor humà, va assegurar el ministre rus de Transport. El cert és que les condicions climàtiques i de visibilitat eren dolentes a causa del mal temps. Desenes de vols van sortir amb retard i altres van haver de ser cancel·lats. A l'hora de tancar aquesta edició s'havien trobat 50 cossos de passatgers.

El model accidentat va començar a volar el 2010 i l'any 2017 va ser adquirit per les aerolínies Saratov. Més de 150 empleats del Ministeri de Situacions d'Emergència van ser enviats al lloc de l'accident, on la forta nevada va dificultar els treballs. Al lloc on va caure l'avió, prop del llogaret d'Stepanovskoe, els fragments van quedar dispersos, segons testimonis presencials, i per la zona es van escampar centenars de cartes i postals. Això va alimentar en un primer moment la tesi que l'aparell havia xocat amb una aeronau del servei postal rus, però aquest fet es deu a que l'avió transportava diverses saques de correus.

El comandant, Valery Gubanov, era un pilot experimentat, ja que tenia 5.000 hores de vol a l'esquena. L'aerolínia Saratov és gairebé l'única que vola de Moscou a Orsk. Una alternativa al seu vol diari és viatjar dos dies en tren.

El president rus, Vladímir Putin, va decidir cancel·lar un viatge de treball a Sotxi a causa del sinistre, però la reunió amb el president palestí, Abu-Mazen, programada per a avui en aquesta ciutat, tindrà lloc a Moscou, segons el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov. «En relació amb els tràgics esdeveniments, el president ha decidit posposar el viatge regional programat i seguir treballant a la capital, fins i tot tenint en compte la possible necessitat de coordinar el treball de la comissió governamental», va assegurar el portaveu.

Comissió especial

«El president ha ordenat al Govern formar una comissió especial després de l'accident aeri prop de Moscou», va explicar Peskov abans d'afegir que Putin també havia demanat «a les entitats corresponents que realitzin les tasques de recerca necessàries». «El president trasllada les seves sentides condolences a tots aquells que han perdut familiars i amics en aquesta catàstrofe», va assenyalar el representant del Kremlin.