El Regne Unit amenaça de retirar els fons a les ONG que no actuïn amb correcció

La ministra de Cooperació de Regne Unit, Penny Mordaunt, ha advertit que el Govern britànic retirarà el finançament a totes les ONG que no compleixin els estàndards de comportament, en resposta a les acusacions d'explotació sexual contra els treballadors d'Oxfam a Haití.

The Times va revelar el contingut d'un informe intern d'Oxfam segons el qual set treballadors de la missió que l'ONG va desplegar a Haití després del devastador terratrèmol de 2010, entre ells el seu cap, Roland van Hauwermeiren, van contractar els serveis de prostitutes –algunes menors d'edat– amb els diners de l'organització.

Segons The Times, la llavors directora executiva de l'ONG, Barbara Stocking, va oferir a Van Hauwermeiren una «sortida per etapes i digna» perquè el seu acomiadament hauria tingut «implicacions potencialment serioses» per a la tasca d'Oxfam i la seva reputació.

Oxfam va admetre que «el comportament d'alguns membres del personal a Haití va ser totalment inacceptable», i va destacar que ha iniciat una investigació interna per arribar «fins al fons» de l'assumpte i va informar al Parlament i a l'agència de cooperació britànica (DFID), així com a altres donants, com la UE i l'ONU.

«En relació amb Oxfam i amb qualsevol altra organització que tingui problemes de salvaguarda, esperem que cooperin plenament amb les autoritats. Retirarem els fons a qualsevol organització que no ho faci», va explicar Mordaunt.