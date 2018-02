Els carnavals belgues no perdonen Puigdemont

El president Puigdemont ha estat un dels protagonistes del carnaval satíric de la localitat belga d'Alost, reconegut per les seves disfresses caricaturesques. I es que la presència del líder de JxCat s'ha endinsat en la vida política belga i el millor exemple és que ha servit per protagonitzar una de les carrosses satíriques d'aquesta coneguda celebració a la que hi assisteixen unes 80.000 persones per veure les imitacions. Aquest any també han estat 'convidats' altres líders polítics mundials com Donald Trump o Kin Jung Un.