Dimiteix la subdirectora d'Oxfam per l'escàndol de les prostitutes a Haití

La subdirectora de l'ONG britànica Oxfam, Penny Lawrence, va dimitir pels escàndols sexuals en què es van veure embolicats membres del personal de l'organització a Haití durant els treballs posteriors al devastador terratrèmol de 2010. El diari britànic The Times va revelar la setmana passada abusos de treballadors de l'ONG i, en particular, va informar que el director d'Oxfam a Haití, Roland van Hauwermeiren, havia contractat prostitutes -algunes d'elles menors- amb fons de l'organització.

Oxfam ja va admetre llavors que el comportament del seu personal havia estat «inacceptable», i ara Lawrence, que el 2010 exercia de directora de programes, ha anunciat la seva dimissió com a subdirectora, «avergonyida» del que va passar sota la seva suposada vigilància. «Assumeixo tota la responsabilitat», va destacar aquesta responsable, que va dir que coneixien circumstàncies irregulars tant a Haití com al Txad.

Per part seva, la Comissió Europea va instar Oxfam a aclarir de forma urgent l'escàndol sobre la contractació de prostitutes i va prometre «tolerància zero» contra els seus socis humanitaris que no compleixin «els codis de conducta ètics i professionals estrictes», deixant clar que està a punt per «revisar» i «acabar» amb el seu finançament en cas necessari.

Paral·lelament, un portaveu de la primera ministra britànica, Theresa May, va assegurar el Govern del Regne Unit ha de fer més per prevenir l'«horrible comportament» d'algunes ONG. «El Departament per al Desenvolupament Internacional (DFID) ha emprès accions per enfortir l'enfocament de tolerància zero», va dir el portaveu de Downing Street.