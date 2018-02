Un jutge declara prescrit un delicte de tortures imputat a Billy el Niño

El Jutjat d'Instrucció número 39 de Madrid ha declarat prescrit el crim de tortura imputat a Antonio González Pacheco, àlies Billy el Niño: El cas de Felisa Echegoyen Castanedo, segons l'acte facilitat per la Coordinadora Estatal de suport a la Querella Argentina contra crims del franquisme. Felisa Echegoyen Castanedo, membre de l'associació La Comuna, va presentar una querella criminal contra González Pacheco per un delicte de tortures comès el 1974, en un context de crims contra la humanitat. El criteri del fiscal també era favorable a la prescripció. En l'acte, la jutgessa assenyala que l'esmentat no pot considerar-se un delicte de lesa humanitat «en faltar el requisit de tractar-se d'un atac organitzat i sistemàtic contra un grup de població, circumstància per la qual procedeix declarar prescrit el delicte que es persegueix i extingida la responsabilitat criminal».