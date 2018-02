La reconstrucció de l'Iraq costarà uns 71.800 milions de ?

El director general del Ministeri de Planejament de l'Iraq, Qusay Abdulfatá, va assegurar que la reconstrucció del país, després de diversos anys de guerra i després del domini del grup terrorista Estat Islàmic a diverses zones, tindrà un cost d'uns 71.800 milions d'euros.

L'alt càrrec iraquià va fer aquesta estimació durant la seva intervenció en una conferència internacional a Kuwait per tractar les necessitats del país per afrontar la seva reconstrucció. Els donants internacionals i els inversors es reuneixen aquesta setmana a Kuwait per discutir els esforços per recuperar l'economia i les infraestructures de l'Iraq després de la violència dels últims anys. A curt termini, el país necessitarà uns 17.900 milions d'euros.