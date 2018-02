Setanta-cinc eurodiputats demanen revocar el nomenament d'Elósegui

Un total de 75 eurodiputats dels grups Socialista, Liberal, de l'Esquerra i Verds a l'Eurocambra van reclamar a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans en una missiva que iniciïn el procediment per revocar el nomenament de la jutge María Elósegui com a membre del tribunal de Drets Humans d'Estrasburg si no es retracta de les seves declaracions homòfobes «inacceptables» i «alarmants».

«La igualtat de gènere i combatre la discriminació per motius d'identitat de gènere i sexualitat són temes centrals per al Consell d'Europa i la Unió Europea», recorden en una carta promoguda per la delegació del PSOE al Parlament Europeu, datada el 31 de gener i adreçada als presidents de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i al president del Tribunal Europeu de Drets Humans.

En ella, els eurodiputats expressen la seva «profunda preocupació» per les declaracions homòfobes «inacceptables» de Elósegui, tant a articles i entrevistes com en un llibre que va publicar el 2002, mantenint afirmacions com que els homosexuals «desenvoluparan diferents patologies» i que cal aplicar «teràpies psicològiques i psiquiàtriques» a les persones transsexuals.

Davant aquestes afirmacions, els eurodiputats insten les institucions a reclamar a Elósegui que «es retracti de les seves declaracions o, en cas de rebuig, iniciar el procediment per revocar el seu nomenament».