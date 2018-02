Els tres futbolistes acusats d'una agressió sexual a una menor seguiran a la presó

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 d'Aranda de Duero va acordar que els tres jugadors de la Arandina investigats per agressió sexual a una noia menor de 16 anys continuïn a la presó provisional, comunicada i sense fiança. El Jutjat entén que no han variat les circumstàncies per les quals es va ordenar aquesta mesura al desembre confirmada posteriorment per l'Audiència Provincial de Burgos. D'aquesta manera, la jutge que instrueix el cas ha rebutjat la petició de llibertat dels advocats que conformen la defensa dels tres joves, una sol·licitud avalada per la Fiscalia, que va demanar la seva excarceració al costat d'una sèrie de mesures, com que cap d'ells pogués tenir cap tipus de contacte o acostar-se a la menor denunciant.

La proposta plantejava, a més, que es retirés el passaport als tres exjugadors de l'Arandina CF i que aquests compareguessin els dies quinze de cada mes, mentre que els advocats de l'acusació, per la seva banda, s'oposaven a la posada en llibertat dels investigats. La sol·licitud d'excarceració, justificada també en la inexistència del risc de fuga per part de la defensa, es va produir després que declarés un quart jove que apareix en un vídeo gravat al pis dels tres joves el dia dels fets.