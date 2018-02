Estrasburg condemna a Espanya a pagar 50.000 euros als etarres de la T-4

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat aquest dimarts l'Estat espanyol per "tracte inhumà i degradant" a dos etarres detinguts per l'atemptat a la T-4 de l'aeroport de Madrid. El tribunal d'Estrasburg considera, a més, que la justícia espanyola no va investigar com cal les denúncies per abusos i que el Tribunal Suprem "es va limitar" a "descartar la versió" dels dos detinguts sense investigar "si el recurs a la força física dels agents de la Guàrdia Civil durant la detenció dels denunciat havia estat estrictament necessari i proporcional" ni si les "lesions més greus" d'un d'ells "podien ser imputables als agents responsables". El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna per això a Espanya a pagar dues indemnitzacions de 30.000 euros i 20.000 euros pels dos etarres per danys morals. Tres dels sets jutges del tribunal, però, han publicat un vot particular a banda, en el que consideren que la condemna no només hauria de ser per "tracte inhumà i degradant" sinó directament per tortura, i consideren les indemnitzacions proposades "insuficients".