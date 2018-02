Trump preveu uns comptes amb retallades i 18.000 milions de dòlars per al mur

La Casa Blanca va presentar un projecte de pressupost que inclou retallades per uns tres bilions de dòlars en el termini d'una dècada, tot i que la partida per a Defensa augmentarà i s'inclouen 18.000 milions per a la construcció del mur a la frontera amb Mèxic, una de les promeses electorals del president Donald Trump. L'objectiu del projecte és reduir el dèficit públic de les administracions, tot i que sense deixar de banda les inversions en infraestructures: destinarà 200.000 milions de dòlars de diners públics que es traduirien en 1,5 bilions de dòlars totals en inversió per a infraestructures procedents del sector públic i del privat.

El projecte de pressupostos inclou també 85.500 milions per a l'atenció sanitària de veterans de l'Exèrcit i altres programes per millorar la qualitat de vida dels militars reirats. A més, inclou 17.000 milions en programes relacionats amb els opiacis per 2019.

En immigració, a més de la partida del mur, inclou fons per a la contractació de més efectius de les forces de seguretat i per aconseguir un increment de la taxa diària de detencions d'indocumentats de la Policia d'Immigració i Fronteres.

Aquest projecte de llei ha de ser ara tramitat pel Congrés, que més que probablement matisarà i reequilibrarà les diferents partides, però suposa una declaració d'intencions sobre les prioritats de la Casa Blanca precisament en any electoral, amb les eleccions legislatives parcials a la vista.

En un altre ordre de coses, l'Administració de Trump vol convertir l'Estació Espacial Internacional (ISS) en una mena d'empresa immobiliària en òrbita, no administrada pel Govern, sinó per la indústria privada. La Casa Blanca planeja deixar de finançar l'estació després de l'any 2024, i posar fi al suport federal directe del laboratori orbital. Però no té la intenció d'abandonar per complet el laboratori en òrbita -que la NASA comparteix amb altres agències espacials- i està treballant en un pla de transició que podria lliurar l'estació al sector privat, segons un document intern de la NASA obtingut per The Washington Post.