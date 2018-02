Una antiga treballadora d'Oxfam denuncia més casos d'abusos sexuals

Hellen Evans, qui entre 2012 i 2015 va estar al capdavant de la comissió de salvaguardes d'Oxfam Regne Unit encarregada d'investigar abusos per part del personal de la mateixa, va denunciar que durant la seva tasca va descobrir altres abusos, inclosos a menors en botigues de l'organització al país, però ni l'ONG ni la comissió parlamentària pertinent van adoptar mesures contra això.

Evans va explicar que el 2012 l'ONG li va encarregar investigar els possibles casos d'explotació sexual i abusos comesos pel seu personal arran del que va passar a Haití, on el director de l'ONG i altres sis membres del personal van contractar prostitutes, algunes de les quals eren menors, amb fons de l'organització, segons va revelar The Times.

Segons l'antiga treballadora, que actualment és regidora laborista a Oxford, «Haití no va ser un incident aïllat», sinó que hi havia una «qüestió sistemàtica», com ho demostra el fet que el nombre de denúncies rebudes i publicades en un informe anual per l'ONG va passar de 12 el 2012 a 39 el 2013, de les quals 20 es van demostrar totalment o parcial. «No obstant això, a mesura que l'escala del problema es coneixia l'organització no va fer els passos necessaris per respondre», va lamentar.

Paral·lelament, Roland van Hauwermeiren, l'antic responsable d'Oxfam a Haití a l'epicentre de la polèmica en què s'ha vist immersa l'ONG, ja havia estat apartat prèviament per una altra ONG set anys abans per una conducta similar. Malik Miller, una antiga companya seva a l'ONG britànica Merlin, va explicar que quan va treballar amb ell a Libèria el 2004 va denunciar la seva conducta, el que va generar una investigació.