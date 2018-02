Bárcenas ratifica que Costa el va avisar de les factures falses al PP

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va ratificar davant del titular del Jutjat central penal de l'Audiència Nacional José María Vázquez Honrubia que l'exsecretari general del PP de la Comunitat Valenciana Ricardo Costa el va avisar que la formació política autonòmica havia donat instruccions de presentar factures falses a empresaris perquè paguessin els costos de les campanyes de les eleccions municipals i autonòmiques de 2007. Bárcenas va declarar com a testimoni en el judici pel presumpte finançament il·legal del PP de la Comunitat Valenciana en què s'analitza com el partit liderat llavors per Francisco Camps va pagar els esdeveniments contractats amb l'empresa de la trama Gürtel Orange Market.

A preguntes de la fiscal Myriam Segura, Bárcenas, que el 2007 i fins al juny de 2008 era gerent del PP, va confirmar que es va reunir amb Costa, a causa de l'absència del llavors tresorer Álvaro Lapuerta. Segons va explicar, el polític valencià li va comunicar que estava «preocupat» perquè l'exvicepresident autonòmic Víctor Campos va informar de les instruccions donades per Camps i per l'expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino sobre «tenir relacions amb els empresaris que financen el partit» , mostrant-li sobres amb diners en efectiu.

«No recordo el detall exacte, recordo el fet», va assenyalar Bárcenas, que no va poder concretar la data de la reunió. «Em va plantejar la seva preocupació perquè la instrucció de Víctor Campos, que era el responsable econòmic, era en el sentit que no era admissible liquidar determinades factures», va explicar.

«Vam parlar d'assignar factures a determinades empreses perquè es fessin càrrec de despeses del partit i li vaig transmetre el criteri del PP, i és que estava totalment prohibit», va recordar. L'extresorer del PP va assegurar que després va informar Lapuerta d'aquesta conversa i va constatar que aquest li va dir que «parlaria amb València» per «deixar clara» aquesta prohibició: «No tinc ni idea sobre amb qui va parlar, imagino que diria que complís les instruccions de la seu central i sembla ser que no es van complir», va afegir.