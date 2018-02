Cinc joves apallissen un menor de 17 anys a la porta de la seva escola a Aranjuez

Cinc joves van apallissar dilluns un adolescent de 17 anys a les portes del Col·legi Sagrada Familia d'Aranjuez, havent de ser el menor hospitalitzat i sent els agressors identificats per la Policia Nacional. Els fets es van produir a les portes del centre, on per causes que s'investiguen cinc joves, que no són alumnes del centre, esperaven la víctima, que fa 4t d'ESO. Un cop va sortir al carrer, un d'ells va agafar l'agredit mentre els altres li pegaven cops de peu i cops de puny fins que un vianant va intervenir en la pallissa i va aconseguir separar-los. El col·legi va avisar la policia, que va aconseguir identificar en un carrer proper els atacants, dos adolescents menors d'edat i tres majors. Van ser portats a efectes d'identificació a comissaria. El jove agredit va ser traslladat amb policontusions en una ambulància bàsica del Summa a l'Hospital del Tajo, on es recupera satisfactòriament.