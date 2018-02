Condemnen l'Estat a indemnitzar dos etarres per «tracte degradant»

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat l'Estat espanyol a indemnitzar amb 30.000 euros Igor Portu i amb 20.000 euros Mattin Sarasola –els etarres responsables de l'atemptat de la T4– pel tracte «inhumà i degradant» que van patir quan van ser detinguts al gener de 2008.

La cort europea, amb seu a Estrasburg, considera que l'actuació policial en aquell moment va suposar una violació de l'article 3 (prohibició de tracte inhumà i degradant) de la Convenció Europea sobre els Drets Humans, fet pel qual Espanya ha d'indemnitzar els dos presos. Rebutja que el que va passar pugui ser qualificat de tortura, tot i que apunta que el maltractament va ser «prou greu» com per merèixer la condemna.

«Ni les autoritats ni el Govern han aportat cap argument creïble o convincent que pugui servir per explicar o justificar les lesions que al·leguen els demandants. I el tribunal entén que les lesions han de ser atribuïdes a l'Estat», argumenta la sentència.

Portu i Sarasola van decidir portar el cas a Estrasburg després que el Tribunal Constitucional rebutgés el seu recurs contra l'absolució dels agents, i van presentar, tant per motius de fons com de forma, una demanda que va ser admesa a tràmit al gener de 2015 pel tribunal de garanties europeu.

El Suprem va absoldre el 15 de novembre de 2011 els quatre guàrdies civils que havien estat condemnats inicialment per l'Audiència Provincial de Guipúscoa a penes d'entre dos i quatre anys i mig de presó per torturar els membres de la banda terrorista quan van ser detinguts a la localitat guipuscoana d'Arrasate el 6 de gener del 2008.

L'absolució va ser validada pel Tribunal Constitucional, si bé ara el TEDH apunta que el Suprem es va limitar a desestimar la demanda sense entrar a considerar si l'ús de la força física per part dels oficials durant el seu arrest havia estat estrictament necessari i proporcionat.

Per part seva, l'Advocacia de l'Estat demanarà que la indemnització es descompti del deute pendent amb les víctimes de l'atemptat d'ETA a la Terminal 4 de l'aeroport de Madrid-Barajas el 2006. Seguint casos similars com el de la també etarra Inés del Río, l'Advocacia de l'Estat ha d'informar del deute pendent contret en concepte de responsabilitat civil. D'aquesta manera, es «bloquejarà» la indemnització comunicada per Estrasburg. Els etarres van ser condemnats a 1.040 anys per l'atemptat de la T4 i a indemnitzar les famílies dels dos equatorians morts, Carlos Alonso Palate i Diego Armando Estacio, amb 500.000 i 700.000 euros, respectivament.