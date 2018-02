Detenen un home per assassinar la seva parella a punyalades a Màlaga

La Guàrdia Civil va trobar dilluns a la nit el cadàver d'una dona amb signes de violència al municipi malagueny de La Viñuela. El cos va ser localitzat al seu domicili i presentava gairebé 30 punyalades. De matinada, va ser detingut a Marbella la parella de la dona, amb la qual mantenia una relació sentimental des de feia pocs mesos, com a presumpte autor dels fets. Agents de la Guàrdia Civil van portar a terme la investigació, que va donar com a resultat la detenció de l'home, amb antecedents per violència de gènere i que va ser traslladat a les dependències de la Comandància de la Guàrdia Civil de Màlaga per passar a disposició del titular del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Vélez-Màlaga. El fill de la víctima va veure sortir del domicili en el seu vehicle l'ara detingut, localitzant una reguera de sang que arribava des d'on tenia aparcat el vehicle fins on es trobava el cos.