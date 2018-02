Detenen l'expresident de Guatemala per corrupció en la compra d'autobusos

L'expresident de Guatemala Álvaro Colom i nou persones més, entre elles l'exministre de Finances i actual president d'Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes, van ser detingudes per un presumpte cas de corrupció vinculat a la implantació d'un nou model de transport, en concret amb l'adquisició d'una flota d'autobusos que opera a la capital. L'operació, confirmada per la Fiscalia i per la Comissió Internacional Contra la Impunitat a Guatemala (Cicig), analitza les suposades corrupteles en la implantació del Transurbà durant l'Administració de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que va governar el país entre 2008 i 2012. Als sospitosos se'ls investiga per delictes de malversació i frau.

«Per a nosaltres tot és legal, però esperarem a veure què diu el jutge», va explicar Colom, de 66 anys, a l'arribada als tribunals. La llista de detinguts en el marc d'aquest operatiu inclou els noms d'antics ministres de Governació, Finances, Educació, Defensa, Treball, Salut, Cultura i Ambient, així com el d'un exviceministre d'Economia, segons el diari Prensa Libre. L'arrest de l'exministre Fuentes, president d'Oxfam des d'abril de 2015, suma un nou capítol a l'onada de polèmiques que han esquitxat l'organització en els últims dies.

L'operació s'ha dut a terme per ordre del Ministeri Públic i la Comissió Internacional Contra la Impunitat a Guatemala, que han portat a terme 14 escorcolls en els quals s'ha arrestat deu persones. Així ho va confirmar el cap de la Fiscalia Especial contra la Impunitat (Feci), Juan Francisco Sandoval, que va explicar que tots els arrestos estan relacionats amb la signatura d'una sèrie d'acords governatius que van destinar més de 30 milions d'euros a l'Associació d'Empreses d'Autobusos Urbans per finançar el sistema prepagament al Transurbà.

Aquestes aportacions, segons la Fiscalia i la Cicig, van ser il·legals, atès que en la legislació de Guatemala no hi ha cap normativa que permeti aquest tipus de pagaments a una entitat privada per a la posada en marxa d'un sistema de transport que competeix a la capital amb el Transmetre.