Juana Rivas haurà de pagar 1.912 euros a la seva exparella per no entregar-li els fills

El Jutjat de Primera Instància número 3 de Granada va acordar que Juana Rivas pagui a la seva exparella, l'italià Francesco Arcuri, 1.912,5 euros per les despeses que aquest va haver d'assumir en viatjar a Espanya i fer efectiu el retorn a Itàlia dels dos fills que tenen en comú, arran que ella romangués gairebé un mes en parador desconegut incomplint les resolucions judicials que l'obligaven a lliurar-los-hi. En l'acte, es recorda que aquest assumpte va ser objecte d'una vista el passat 7 de febrer per fixar «la quantia exacta del deute», després que a la sentència que va emetre en el seu moment el jutjat obligant Juana Rivas a la restitució dels menors també fos condemnada a pagar les costes del procediment. Això incloïa les despeses en què hagués incorregut Arcuri, com les despeses de viatge i les que van provocar la tornada dels nens a l'«Estat de la seva residència habitual amb anterioritat a la sostracció».

L'exparella de Juana Rivas va reclamar inicialment 5.589 euros per les despeses del viatge des Carloforte (Itàlia) a Granada, les 36 nits d'estada en un hotel de Granada, despeses de manutenció, així com viatge i dietes d'ell i dels seus dos fills de tornada a Itàlia. A la vista va reduir la quantitat a les despeses documentades.