Una pacient comparteix habitació d'hospital durant quatre hores amb un cadàver

Maria, nom fictici, és una octogenària que està "patint" des que va ingressar divendres compartint habitació amb dues pacients més a l'Hospital Clínic de València. Els seus fills han presentat una queixa al Servei d'Atenció al Pacient tant per aquesta situació com per un episodi "increïble", segons descriuen, que van patir el passat dissabte a la nit: van haver d'esperar gairebé quatre hores fins que els responsables del centre es van portar de l'habitació a una de les seves tres ocupants, que havia mort.

"Era la senyora que era al mig. Ja va venir molt malament i cap a les 23.30 va morir. Va venir tota la família però, és clar, tant l'acompanyant de l'altra pacient com jo no podíem deixar soles a les nostres familiars per la qual cosa estàvem amb la morta fins i tot després que marxés la seva família ", narra Mª José, filla de Maria. "El pitjor és que van trigar gairebé quatre hores a emportar-se el cadàver. Per molt que ens ens vam queixar i demanar que vingués algú no van treure el cos fins a les 3.15 perquè no hi havia zeladors segons ens van dir", explica i així ho ha registrat en la seva queixa . La situació va generar molt estrès no només en els acompanyants sinó també en les altres dues pacients. "La meva mare no deixava de plorar, no sabíem què fer ni què estava passant".

L'endemà l'espai d'aquest llit va venir a ocupar-lo una altra senyora gran que també va morir l'endemà segons relata la família de Maria. "El més increïble és que va tornar a passar el mateix. Va morir sobre les 21.35 de la nit i fins a gairebé la 1 de la matinada no va venir ningú a emportar-se el cadàver", relata Mª José. La família ha interposat una queixa perquè no volen que això ho tornin a patir més persones.

Espais individuals per llei

Precisament la llei de Cures al final de la vida que està tramitant la Conselleria de Sanitat obligarà un cop entri en vigor al fet que tots els centres, ja siguin públics o privats facilitin una habitació d'ús individual per als últims moments de vida dels pacients i garantir així la seva intimitat i el seu "dret a una mort digna". Aquesta norma evitaria situacions com la viscuda per Maria i la seva família aquest cap de setmana, a més, per partida doble.