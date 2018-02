Detenen un home per retenir la dona a València un mes sense gairebé donar-li menjar

Agents de la Policia Nacional de València van detenir un home de 36 anys com a presumpte autor dels delictes d'agressió sexual, detenció il·legal i maltractaments en l'àmbit familiar, després de presumptament tenir aïllada la seva dona en una habitació sense proporcionar-li gairebé menjar i prohibir-li sortir de casa, a més d'obligar-la a realitzar actes sexuals que ella no desitjava. En no aconseguir-ho, la va colpejar per tot el cos. Diumenge al matí, agents que feien tasques de prevenció van ser alertats perquè es dirigissin a un establiment públic on pel que sembla hi havia una dona en pijama que manifestava haver estat agredida per la seva parella.

En arribar al lloc, els policies van descobrir que moments abans s'havia presentat en un establiment públic una dona en pijama i bata, que amb prou feines parlava espanyol, manifestant que el seu marit l'havia agredit, de manera que la van traslladar a dependències policials. Els agents van descobrir que la dona pel que sembla feia un mes que estava aïllada en una habitació del seu domicili, sense que amb prou feines li proporcionessin menjar i prohibint-li sortir de casa. Encara que l'habitació no estava tancada amb clau, la víctima tenia molta por de sortir per la reacció del seu marit.