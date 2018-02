Un exalumne torna a estendre el terror en un institut dels Estats Units

Els Estats Units van experimentar ahir l'últim malson de la seva imparable cadena de massacres amb armes de foc. A la localitat de Parkland , de 30.000 habitants i situada a una hora en cotxe al nord-oest de Miami (Florida), un exalumne que va acabar essent detingut va obrir foc al centre de secundària Stoneman Douglas deixant rere seu una reguera de sang i terror amb almenys 17 víctimes mortals i una vintena de ferits.

Les bales van començar a sonar al voltant de les tres de la tarda hora local, i hora i mitja després el xèrif del comtat de Broward, on es troba Parkland, comunicava que l´autor del tiroteig havia estat detingut. Mitjans locals van afirmar que fonts policials asseguraven que l´assaltant havia estat un exalumne que anteriorment havia despertat temors a l'institut per les seves amenaces a altres estudiants, fins al punt que se li hauria prohibit entrar al centre amb motxilla. Quan va començar el tiroteig, l'institut -que té uns 3.200 alumnes- estava prop d'acabar la seva jornada acadèmica. És un dels centres més grans del comtat de Broward, una zona urbana.

Immediatament després del tiroteig, l'institut va activar el seu codi vermell d'emergència i multitud d'agents locals i federals van arribar al lloc. El setge al tirador va durar més d'una hora. Les autoritats van establir un perímetre de seguretat i van impedir que els familiars dels estudiants s'acostessin a l'àrea de risc, vigilada per helicòpters.

A les imatges de la televisió local, desenes de nens sortien de l'institut amb les mans aixecades i en fila, escortats per agents armats i amb armilles antibala. Un nombre indeterminat d'alumnes i professors es van quedar atrapats a l'interior de l'escola i van rebre ordres de la policia d´atrinxerar-se on estiguessin fins que arribessin agents per ajudar-los.

La Casa Blanca va comunicar que el president Donald Trump havia estat informat del succés. «Estem seguint la situació. Els nostres pensaments i oracions estan amb els afectats», va afirmar. El mandatari va reaccionar a Twitter: «Cap nen ni professor ni ningú més hauria de sentir-se insegur en una escola nord-americana».