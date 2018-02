Es fa passar per la seva filla d'onze anys per apallissar a l'home que l'assetjava

Fart de que la seva filla de 11 anys fos assetjada per un home de 29 anys, Walter Martín Rodríguez va decidir fer-se passar per la petita en una conversa de WhatsApp per desemmascarar l'assetjador i, de passada, clavar-li una pallissa a la ciutat de Buenos Aires (Argentina).

El suposat pedòfil, de nom Germán Acosta, fustigava la nena amb continus missatges de contingut sexual a través de l'aplicació de missatgeria instantània. Li enviava fotos despullat i li demanava que ella fes el mateix, segons informa el diari Clarín.

La petita, cansada dels missatges d'Acosta, li va explicar tot al seu pare, qui va decidir prendre cartes en l'assumpte. Walter es va fer passar per la seva filla fins que l'assetjador li va proposar veure's en persona. Fins i tot li va suggerir el que havia de dir-li als seus pares: "Els hi dius que vas a veure a una amiga, jo sóc de Palermo capital".

Finalment van quedar en un barri de la capital argentina. Rodrígez va esperar que arribés i quan el va identificar per les fotos que li va enviar a la seva filla, li va pegar i després va trucar a la policia.

El progenitor va documentar la trobada i va penjar al seu perfil de Facebook fotos d'Acosta assegut a terra sagnant de forma aparatosa. Així mateix, va publicar a la mateixa xarxa social les converses de WhatsApp.

"Ell sabia que la meva nena té 11 anys, a cada estona li deia i em contestava que no importava", va explicar Walter al canal TN. La policia li ha obert un expedient per lesions i l'assetjador altre per ciberassetjament a menors.