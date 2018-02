Guerrero declara davant el jutge dels ERO que «mai» ha parlat de «fons de rèptils»

L'exdirector general de Treball de la Junta entre 1999 i 2008 Francisco Javier Guerrero va afirmar que «mai» ha parlat de «fons de rèptils», aclarint que no podia fer-ho quan tenia «una partida pressupostària -22E i 31L- amb memòria, dotació per a una finalitat concreta i que s'aprovava anualment amb les lleis de pressupostos de la Junta d'Andalusia». «Mai va sortir de la meva boca, s'ha tergiversat per pensar que teníem fons reservats», va insistir.

Per part seva, l'exconseller de Treball entre 2000 i 2004 José Antonio Viera va defensar el conveni marc promogut el 2001 perquè el llavors Institut de Foment d'Andalusia (IFA) assumís la tramitació i pagament de les ajudes sociolaborals i les subvencions a empreses, que va signar per la seva «absoluta aparença de legalitat». Només va contestar a les preguntes del fiscal i del seu advocat.